Кузбассовцев приглашают участвовать в конкурсе «Если бы я был Президентом»

СЕГОДНЯ 18:24 2019-03-11T18:24:00+03:00

В конкурсных работах предлагается порассуждать о том, какой должна быть Россия

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Молодые кузбассовцы приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «Если бы я был Президентом». Чтобы стать участником конкурса, нужно подать заявку до 18 марта.

Центр развития молодежного парламентаризма при содействии Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации проводит конкурс, благодаря которому дети, подростки и молодежь могут выразить свою позицию относительно будущего России.

- Мероприятие направлено на формирование предложений, в том числе наказов молодых граждан Президенту РФ, стимулирование молодых граждан РФ к участию в разработке предложений будущему Президенту, а также на повышение электоральной активности молодежи, повышение экономической, правовой и электоральной культуры молодежи и многое другое, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Стать участниками конкурса могут учащиеся общеобразовательных организаций с 1 по 11 классы, средних профессиональных образовательных учреждений, студенты высших учебных заведений, учащиеся организаций дополнительного образования и курсанты военных и правоохранительных вузов.

Конкурс предусматривает несколько номинаций: эссе на тему: «Если бы я был Президентом – мои три первых указа»; рисунок на тему: «Если бы я был Президентом, какой была бы Россия?»; видеоролик на тему: «Если бы я был Президентом, что бы я изменил в стране?»; проект на тему: «Если бы я был Президентом – моя программа».

Заявки принимаются до 18 марта 2019 года на официальном сайте конкурса. Здесь же можно уточнить условия участия.

ИСТОЧНИК KP.RU