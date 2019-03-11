Водитель маршрутки сбил пешехода в Кемерове

СЕГОДНЯ 19:32 2019-03-11T19:32:15+03:00

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Вечером в понедельник, 11 марта, под колеса маршрутного автобуса попал молодой человек. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Двужильного и Баумана

ДТП произошло около 19:30. Маршрутный автобус подъехал к перекресткукак разщ в тот момент, когда разрешающий сигнал светофора заканчивал работать и включился «желтый» свет. Неожиданно на пешеходный переход – на запрещающий для пешеходов сигнал – выбежали два молодых человека. Один из них перебегал дорогу прямо перед автобусом и был сбит. От удара молодого человека отбросило на несколько метров в сторону. Как утверждают очевидцы, при столкновении с пешеходом у автобуса оказалось разбитым лобовое стекло.

На месте ДТП работали сотрудники полиции и врачи скорой помощи. Сейчас они устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Состояние пострадавшего пешехода уточняется. Второй молодой человек не получил травм.

ИСТОЧНИК KP.RU