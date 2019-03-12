2019-03-12T04:01:18+03:00
Происшествия

В Кузбассе разыскивают мужчину без шести пальцев

Николай Дудин пропал 3 марта
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе разыскивают мужчину без шести пальцев. Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"В Кузбассе разыскивают мужчину без шести пальцев. Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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Волонтеры поисково-спасательного отряда, родные и близкие, сотрудники полиции разыскивают 36-летнего Николая Дудина. Мужчина пропал 3 места. Среди особых примет – отсутствие пальцев на обеих руках.

Николая Дудина в последний раз видели 3 марта. В тот день он вышел из своего дома в Мысках и ушел в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные, глаза карие.

Особые приметы: на обеих руках отсутствуют по три пальца.

В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку, темно-синие джинсы, темно-серые ботинки, темно-синюю вязаную шапку с помпоном.

Если вы видели Николая Дудина после 3 марта или знаете, где он находится, сообщите об этом родным и близким, волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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