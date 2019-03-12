Поезд с оружием на три часа приедет в Новокузнецк

СЕГОДНЯ 04:27 2019-03-12T04:27:31+03:00

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16 марта в Новокузнецк прибудет эшелон с боевой техникой. На 10 открытых платформах и в вагонах будет представлено более 500 единиц техники и оружия, а также выставка фоторабот и картин военных художников. Акция называется «Сирийский перелом».

В рамках акции «Сирийский перелом» в Новокузнецк прибудет эшелон, состоящий из 18 вагонов, в которых содержится более 500 единиц техники и оружия. Эшелон пробудет в городе всего три часа – с 12:20 до 15:20. На десяти открытых платформах можно будет увидеть технику и вооружения, а в трех вагонах – образцы холодного и огнестрельного оружия, беспилотники, самодельные взрывные устройства. Еще в одном из вагонов организована выставка фоторабот и картин военных художников.

- Само название акции - «Сирийский перелом» - говорит о том, что этот перелом наступил, - подчеркивает пресс-служба администрации города Новокузнецка. - Представленное оружие, которое еще вчера было грозным, опасным, сеяло разруху, несчастье, гибель, сегодня уже никому не угрожает.

Акция организована Министерством обороны Российской Федерации. Она стартовала 23 февраля, а завершится 27 апреля в День независимости Сирии в парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» в Московской области. На сегодняшний день акцию посетили более 25 тысяч россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU