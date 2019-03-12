2019-03-12T06:28:58+03:00
Происшествия

Кровавая драка: Кемеровчане выясняли отношения кулаками в автобусе

Дебоширов выгнали из маршрутки пассажиры
Екатерина РОМАНОВА
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Драка в кемеровской маршрутке. Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42.Драка в кемеровской маршрутке. Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42.
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Пассажиры одной из кемеровский маршруток стали свидетелями потасовки. Несколько мужчин завязали драку прямо в салоне автобуса, чем доставили неудобство остальным пассажирам.

Драка в кемеровской маршрутке..Видео: vk.com, "Регион 42"

Один из пассажиров автобуса, следующего по маршруту №27 снял на видео часть драки, которая завязалась между мужчинами. Конфликт случился из-за того, что один из мужчин обидел пассажира. Друг обиженного пассажира решил вмешаться в конфликт, и после недолгой словесной перепалки в ход пошли кулаки. Как отмечают очевидцы, салон автобуса после потасовки был в крови.

Водитель остановил автобус на остановке, и пассажиры стали требовать, чтобы дебоширы покинули общественный транспорт. Драчуны в течение некоторого времени не реагировали на просьбы пассажиров и продолжали выяснять отношения. В конце концов, один из участников драки вышел из салона, и автобус отправился дальше по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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