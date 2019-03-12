В ГИБДД рассказали о состоянии сбитого маршруткой пешехода в Кемерове
Стали известны подробности ДТП на кемеровском перекрестке, где маршрутное такси сбило пешехода. 19-летний кемеровчанин перебегал дорогу на красный свет.
- Пешеход начал движение на запрещающий сигнал светофора, в результате чего попал под колеса маршрутки №3. Пострадавший находится на амбулаторном лечении, у него диагностированы многочисленные ушибы, - рассказали подробности аварии в кемеровской ГИБДД.
Напомним, в понедельник, 11 марта, около 19.40 на перекрестке улиц Баумана и Двужильного маршрутное такси наехало на пешехода. Последний вместе с товарищем перебегал дорогу на красный свет. Второй пешеход-нарушитель не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU