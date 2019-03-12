В ГИБДД рассказали о состоянии сбитого маршруткой пешехода в Кемерове

СЕГОДНЯ 06:33 2019-03-12T06:33:00+03:00

Двое молодых людей перебегали дорогу на красный, один не успел Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

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Стали известны подробности ДТП на кемеровском перекрестке, где маршрутное такси сбило пешехода. 19-летний кемеровчанин перебегал дорогу на красный свет.

- Пешеход начал движение на запрещающий сигнал светофора, в результате чего попал под колеса маршрутки №3. Пострадавший находится на амбулаторном лечении, у него диагностированы многочисленные ушибы, - рассказали подробности аварии в кемеровской ГИБДД.

Напомним, в понедельник, 11 марта, около 19.40 на перекрестке улиц Баумана и Двужильного маршрутное такси наехало на пешехода. Последний вместе с товарищем перебегал дорогу на красный свет. Второй пешеход-нарушитель не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU