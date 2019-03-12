Банк УРАЛСИБ по итогам 2018 года вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования

СЕГОДНЯ 07:05 2019-03-12T07:05:16+03:00

Ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка. Фото: Банк УРАЛСИБ

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Банк УРАЛСИБ по итогам 2018 года вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших банков на рынке автокредитования. Портфель автокредитов Банка УРАЛСИБ на 1 января 2019 года составил 10,3 миллиарда рублей.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. Ключевым драйвером роста автокредитования в Банке стало снижение процентных ставок в рамках программы «АВТОПАРТНЕР», с одновременным расширением перечня Партнеров-автодилеров, участвующих в программе. Рост поддержало и участие в государственных программах поддержки автокредитования - «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Региональная сеть продаж Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах.

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ИСТОЧНИК KP.RU