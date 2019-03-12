Россельхозбанк вручил фермеру премию за экспорт солений в Австралию

СЕГОДНЯ 07:24 2019-03-12T07:24:26+03:00

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Россельхозбанк назвал победителя Национальной премии «Бизнес-успех» в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект», направленной на популяризацию малого агробизнеса на селе. Главный приз «Золотой домкрат» и бизнес-сертификат на размещение контекстной рекламы в сети Интернет получило ООО «Эхо».

- Мы благодарны региональным филиалам Россельхозбанка за большой вклад в отборе финалистов в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект». Это был непростой выбор. Для нас все участники - победители и каждый достоин признания и награды. Ваш самоотверженный труд направлен не только на развитие АПК страны, но и на повышение качества жизни на селе, - отметил в ходе церемонии награждения заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Владимир Яшин.

Церемония награждения состоялась в Москве в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса - территория жизни». Организаторами мероприятия выступили Опора России, Общественная палата Российской Федерации и Агентство стратегических инициатив. Россельхозбанк стал официальным партнером премии и инициатором проведения номинации «Лучший сельскохозяйственный проект».

ИСТОЧНИК KP.RU