2019-03-12T07:24:26+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк вручил фермеру премию за экспорт солений в Австралию

Церемония награждения состоялась в Москве
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Россельхозбанк назвал победителя Национальной премии «Бизнес-успех» в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект», направленной на популяризацию малого агробизнеса на селе. Главный приз «Золотой домкрат» и бизнес-сертификат на размещение контекстной рекламы в сети Интернет получило ООО «Эхо».

- Мы благодарны региональным филиалам Россельхозбанка за большой вклад в отборе финалистов в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект». Это был непростой выбор. Для нас все участники - победители и каждый достоин признания и награды. Ваш самоотверженный труд направлен не только на развитие АПК страны, но и на повышение качества жизни на селе, - отметил в ходе церемонии награждения заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Владимир Яшин.

Церемония награждения состоялась в Москве в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса - территория жизни». Организаторами мероприятия выступили Опора России, Общественная палата Российской Федерации и Агентство стратегических инициатив. Россельхозбанк стал официальным партнером премии и инициатором проведения номинации «Лучший сельскохозяйственный проект».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В кузбасской школе из-за нарушений закрыли пищеблок
Крупный пожар произошел в кузбасском поселке минувшей ночью
Четверых кемеровчан доставили в больницу после ДТП на Красноармейской
Банк УРАЛСИБ по итогам 2018 года вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования
Мать бросила четверых детей в неотапливаемом доме в Анжеро-Судженске
В ГИБДД рассказали о состоянии сбитого маршруткой пешехода в Кемерове
Кровавая драка: Кемеровчане выясняли отношения кулаками в автобусе
Экс-главу Березовского перевели под домашний арест
Несколько автомобилей столкнулись на улице Красноармейской в Кемерове
Поезд с оружием на три часа приедет в Новокузнецк
В Кузбассе разыскивают мужчину без шести пальцев
Водитель маршрутки сбил пешехода в Кемерове
Кузбассовцев приглашают участвовать в конкурсе «Если бы я был Президентом»
С автоматом за алкоголем: С игрушкой в руках новокузнечанин ограбил магазин
Хотел отрезать руку: Кузбассовца осудили за угрозы маленькой девочке
Стало известно, когда начнется вскрытие рек в Кузбассе
Вадим Галыгин выступил в баре Шерегеша
Торговцев смертью разыскивают в Кузбассе
Лихач без номеров едва не врезался в толпу на «зебре» в Кузбассе
В Кировском районе Кемерова изменят работу светофора
Самолеты из Кемерова в Москву будут летать по-новому
Ради развлечений студентка ограбила преподавателя кузбасского колледжа
Кемеровчане пожаловались на проституток, соблазняющих водителей
Кузбассовцам запретили охотиться