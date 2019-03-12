Четверых кемеровчан доставили в больницу после ДТП на Красноармейской
В Госавтоинспекции рассказали подробности утренней аварии на улице Красноармейской в Кемерове. С места ДТП в больницу увезли четверых человек.
Авария произошла около 07.30 в районе дома №20 на улице Красноармейской.
- ВАЗ-2112 двигался в сторону проспекта Кузнецкого. Пытаясь объехать препятствие на дороге, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Honda CR-V, Chevrolet Niva и ВАЗ-2115, - рассказали в ГИБДД Кемерова.
С места аварии в больницу были доставлены четверо пострадавших. К ранее писала «Комсомольская правда», одного участника аварии спасателям пришлось извлекать из авто при помощи специнструментов.
В Госавтоинспекции напоминают водителям, что сейчас из-за перепада температур на дорогах достаточно скользко, поэтому нужно соблюдать скорость, дистанцию до впереди идущего транспортного средства и боковой интервал.
ИСТОЧНИК KP.RU