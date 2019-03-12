2019-03-12T07:14:14+03:00
Происшествия

Четверых кемеровчан доставили в больницу после ДТП на Красноармейской

Утром 12 марта здесь столкнулись четыре автомобиля
Екатерина БОРМОТОВА
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Состояние четверых пострадавших уточняется Фото: "Регион-42 Кемерово"Состояние четверых пострадавших уточняется Фото: "Регион-42 Кемерово"
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В Госавтоинспекции рассказали подробности утренней аварии на улице Красноармейской в Кемерове. С места ДТП в больницу увезли четверых человек.

Авария произошла около 07.30 в районе дома №20 на улице Красноармейской.

- ВАЗ-2112 двигался в сторону проспекта Кузнецкого. Пытаясь объехать препятствие на дороге, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Honda CR-V, Chevrolet Niva и ВАЗ-2115, - рассказали в ГИБДД Кемерова.

С места аварии в больницу были доставлены четверо пострадавших. К ранее писала «Комсомольская правда», одного участника аварии спасателям пришлось извлекать из авто при помощи специнструментов.

В Госавтоинспекции напоминают водителям, что сейчас из-за перепада температур на дорогах достаточно скользко, поэтому нужно соблюдать скорость, дистанцию до впереди идущего транспортного средства и боковой интервал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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