Крупный пожар произошел в кузбасском поселке минувшей ночью
Площадь пожара составила 150 квадратных метров
Площадь пожара составила 150 квадратных метров
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В поселке Калачево Прокопьевского района минувшей ночью произошел крупный пожар. Здесь загорелся жилой дом.
Сигнал о пожаре в частном жилом доме на улице Совхозной поступил в оперативные службы в 22.29. На место выехали пять единиц техники и 14 пожарных.
- На момент прибытия первого подразделения сгорела и обрушилась обрешетка крыши дома, горело внутри дома. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС Кузбасса.
Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Пожар был ликвидирован в 23.16.
ИСТОЧНИК KP.RU