2019-03-12T07:57:18+03:00
Происшествия

Крупный пожар произошел в кузбасском поселке минувшей ночью

Площадь пожара составила 150 квадратных метров
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Площадь пожара составила 150 квадратных метровПлощадь пожара составила 150 квадратных метров
Изменить размер текста:

В поселке Калачево Прокопьевского района минувшей ночью произошел крупный пожар. Здесь загорелся жилой дом.

Сигнал о пожаре в частном жилом доме на улице Совхозной поступил в оперативные службы в 22.29. На место выехали пять единиц техники и 14 пожарных.

- На момент прибытия первого подразделения сгорела и обрушилась обрешетка крыши дома, горело внутри дома. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС Кузбасса.

Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Пожар был ликвидирован в 23.16.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россельхозбанк вручил фермеру премию за экспорт солений в Австралию
Четверых кемеровчан доставили в больницу после ДТП на Красноармейской
Банк УРАЛСИБ по итогам 2018 года вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования
Мать бросила четверых детей в неотапливаемом доме в Анжеро-Судженске
В ГИБДД рассказали о состоянии сбитого маршруткой пешехода в Кемерове
Кровавая драка: Кемеровчане выясняли отношения кулаками в автобусе
Экс-главу Березовского перевели под домашний арест
Несколько автомобилей столкнулись на улице Красноармейской в Кемерове
Поезд с оружием на три часа приедет в Новокузнецк
В Кузбассе разыскивают мужчину без шести пальцев
Водитель маршрутки сбил пешехода в Кемерове
Кузбассовцев приглашают участвовать в конкурсе «Если бы я был Президентом»
С автоматом за алкоголем: С игрушкой в руках новокузнечанин ограбил магазин
Хотел отрезать руку: Кузбассовца осудили за угрозы маленькой девочке
Стало известно, когда начнется вскрытие рек в Кузбассе
Вадим Галыгин выступил в баре Шерегеша
Торговцев смертью разыскивают в Кузбассе
Лихач без номеров едва не врезался в толпу на «зебре» в Кузбассе
В Кировском районе Кемерова изменят работу светофора
Самолеты из Кемерова в Москву будут летать по-новому
Ради развлечений студентка ограбила преподавателя кузбасского колледжа
Кемеровчане пожаловались на проституток, соблазняющих водителей
Кузбассовцам запретили охотиться