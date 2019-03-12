Крупный пожар произошел в кузбасском поселке минувшей ночью

СЕГОДНЯ 07:41 2019-03-12T07:57:18+03:00

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В поселке Калачево Прокопьевского района минувшей ночью произошел крупный пожар. Здесь загорелся жилой дом.

Сигнал о пожаре в частном жилом доме на улице Совхозной поступил в оперативные службы в 22.29. На место выехали пять единиц техники и 14 пожарных.

- На момент прибытия первого подразделения сгорела и обрушилась обрешетка крыши дома, горело внутри дома. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС Кузбасса.

Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Пожар был ликвидирован в 23.16.

ИСТОЧНИК KP.RU