В кузбасской школе из-за нарушений закрыли пищеблок

СЕГОДНЯ 08:27 2019-03-12T08:27:49+03:00

Пищеблок не будет работать три месяца

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В Междуреченске в школе-интернате №16 приостановили работу пищеблока. Здесь нашли множество нарушений, которые могут навредить здоровью учащихся.

Проверку провели сотрудники управления Роспотребнадзора Кузбасса. В результате оказалось, что питьевая холодная вода и горячая вода не соответствуют гигиеническим требования, в меню практически отсутствуют кисломолочные продукты, а также отсутствуют суточные пробы и другое.

Эксплуатация пищеблока с выявленными нарушениями, по мнению специалистов Роспотребнадзора, создает угрозу причинения вреда здоровью детей. В отношении юридического лица был составлен административный протокол. Суд вынес решение о приостановлении деятельности пищеблока в школе-интернате на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU