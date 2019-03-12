В кузбасской школе из-за нарушений закрыли пищеблок
В Междуреченске в школе-интернате №16 приостановили работу пищеблока. Здесь нашли множество нарушений, которые могут навредить здоровью учащихся.
Проверку провели сотрудники управления Роспотребнадзора Кузбасса. В результате оказалось, что питьевая холодная вода и горячая вода не соответствуют гигиеническим требования, в меню практически отсутствуют кисломолочные продукты, а также отсутствуют суточные пробы и другое.
Эксплуатация пищеблока с выявленными нарушениями, по мнению специалистов Роспотребнадзора, создает угрозу причинения вреда здоровью детей. В отношении юридического лица был составлен административный протокол. Суд вынес решение о приостановлении деятельности пищеблока в школе-интернате на 90 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU