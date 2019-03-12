Оправдывал террористов: За материалы в соцсетях кузбассовец попал в тюрьму

СЕГОДНЯ 09:11 2019-03-12T09:11:28+03:00

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Весной 2018 года 28-летний кемеровчанин разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» материалы, которые оправдывали деятельность террористов – в том числе и на территории Кузбасса. Все эти материалы были в свободном доступе, и любой мог с ними ознакомиться. В конце концов, их обнаружили сотрудники Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Кемеровской области.

- В рамках расследования проведена лингвистическая экспертиза, по заключению которой размещенные осужденным материалы оправдывают террористическую деятельность,- сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Доказательства, которые были представлены в суде, оказались достаточными для постановления обвинительного приговора. После сложения наказаний (с учетом наказания по предыдущему приговору суда) суд вынес решение, согласно которому кемеровчанин ближайшие пять лет и шесть месяцев проведет в колонии общего режима. Кроме того, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, в течение двух лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением сообщений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет». Также мужчина должен выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU