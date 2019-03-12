2019-03-12T09:17:01+03:00
Общество

Кузбасское предприятие временно закрыли из-за черного снега

Возбуждено два уголовных дела
Екатерина БОРМОТОВА
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Полиция расследует уголовные дела из-за загрязнения воздуха в кузбасских городах Фото: mreporter_kemerovo / InstagramПолиция расследует уголовные дела из-за загрязнения воздуха в кузбасских городах Фото: mreporter_kemerovo / Instagram
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Обогатительную фабрику «Прокопьевская» закрыли на два месяца после скандала с черным снегом. Полиция расследует два уголовных дела.

Кузбасская прокуратура озвучила результаты проверок в связи с образованием черного снега в Киселевске и Прокопьевске. Было установлено, что на территории этих городов в феврале произошло загрязнение воздуха угольной пылью.

Как показала проверка, обогатительные фабрики «Черкасовская» в Киселевске и «Прокопьевская» в Прокопьевске ведут производство на территории жилой застройки, в том числе занимаются приемом и отгрузкой угля. При этом допускается превышение установленных для предприятий нормативов выбросов вредных веществ в воздух – пыли и сажи.

Природоохранный прокурор обратился в Киселевский городской суд с иском о приостановлении эксплуатации обогатительной фабрики «Черкасовская». В настоящее время оно находится на рассмотрении.

А вот иск в отношении обогатительной фабрики в Прокопьевске суд уже рассмотрел и привлек нарушителя к административной ответственности. Эксплуатация «Прокопьевской» приостановлена на 60 суток.

- По факту загрязнения атмосферного воздуха на территории Киселевска и Прокопьевска ГУ МВД по Кемеровской области 19 февраля и 25 февраля возбуждено два уголовных дела за загрязнение атмосферы, производится предварительное расследование, - рассказали в прокуратуре Кемеровской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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