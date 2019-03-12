2019-03-12T10:17:23+03:00
Происшествия

В Кемерове эвакуировали горнотехнический техникум

Фотографии с места появились в социальных сетях
Екатерина БОРМОТОВА
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Студентов Кемеровского горнотехнического техникума эвакуировали на улицу Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"Студентов Кемеровского горнотехнического техникума эвакуировали на улицу Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове эвакуировали сотрудников и студентов горнотехнического техникума, который находится на проспекте Шахтеров, 52. По словам очевидцев, неизвестный распылил в стенах учреждения перцовый баллончик.

Фотографии с места появились в социальной сети. На кадрах видно, что студенты техникума вышли из здания и находятся во дворе, на территории стоит карета скорой помощи.

Как пояснили «Комсомольской правде» в учреждении, в настоящее время проводится внутреннее расследование. Однако причину эвакуации собеседник издания назвать не смог, как и подтвердить факт эвакуации.

- Эвакуации не было, - сказал заместитель директора по безопасности жизнедеятельности Евгений Екатеринин.

В ГУ МЧС отметили, что сотрудники ведомства на место не выезжали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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