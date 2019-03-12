В Кемерове эвакуировали горнотехнический техникум
В Кемерове эвакуировали сотрудников и студентов горнотехнического техникума, который находится на проспекте Шахтеров, 52. По словам очевидцев, неизвестный распылил в стенах учреждения перцовый баллончик.
Фотографии с места появились в социальной сети. На кадрах видно, что студенты техникума вышли из здания и находятся во дворе, на территории стоит карета скорой помощи.
Как пояснили «Комсомольской правде» в учреждении, в настоящее время проводится внутреннее расследование. Однако причину эвакуации собеседник издания назвать не смог, как и подтвердить факт эвакуации.
- Эвакуации не было, - сказал заместитель директора по безопасности жизнедеятельности Евгений Екатеринин.
В ГУ МЧС отметили, что сотрудники ведомства на место не выезжали.
ИСТОЧНИК KP.RU