СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-12T10:55:49+03:00

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Во вторник, 12 марта, на кузбасской трассе в Беловском районе произошло ЧП. Здесь прямо на трассе сгорел микроавтобус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/696643" frameborder="0"></iframe> Охваченный огнем: На кузбасской трассе сгорел микроавтобус.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово", Надежда Градинар.

Очевидцы поделились в социальных сетях фотоснимками и видео с места происшествия. На кадрах, сделанных автомобилистами, видно, что микроавтобус находится на обочине. Он горит открытым пламенем, причем огонь полностью. Охватил кабину и часть салона. Неподалеку от микроавтобуса находятся люди.

Горит открытым пламенем. Фото: vk.com, "Регион 42"

- Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 11:33. К моменту прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем, - рассказали подробности пожара в пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара обгорел моторный отсек и частично – салон автомобиля.

В 11:49 пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших при инциденте нет. Пожар же мог начаться из-за неисправности оборудования автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU