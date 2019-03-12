2019-03-12T10:55:49+03:00
Происшествия

Охваченный огнем: На кузбасской трассе сгорел микроавтобус

«ГАЗель» загорелась из-за неисправного оборудования [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Охваченный огнем: На кузбасской трассе сгорел микроавтобус. Фото: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"Охваченный огнем: На кузбасской трассе сгорел микроавтобус. Фото: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"
Изменить размер текста:

Во вторник, 12 марта, на кузбасской трассе в Беловском районе произошло ЧП. Здесь прямо на трассе сгорел микроавтобус.

Охваченный огнем: На кузбасской трассе сгорел микроавтобус.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово", Надежда Градинар.

Очевидцы поделились в социальных сетях фотоснимками и видео с места происшествия. На кадрах, сделанных автомобилистами, видно, что микроавтобус находится на обочине. Он горит открытым пламенем, причем огонь полностью. Охватил кабину и часть салона. Неподалеку от микроавтобуса находятся люди.

Горит открытым пламенем. Фото: vk.com, "Регион 42"

Горит открытым пламенем. Фото: vk.com, "Регион 42"

- Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 11:33. К моменту прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем, - рассказали подробности пожара в пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара обгорел моторный отсек и частично – салон автомобиля.

В 11:49 пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших при инциденте нет. Пожар же мог начаться из-за неисправности оборудования автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24