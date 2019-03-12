Охваченный огнем: На кузбасской трассе сгорел микроавтобус
Во вторник, 12 марта, на кузбасской трассе в Беловском районе произошло ЧП. Здесь прямо на трассе сгорел микроавтобус.
Охваченный огнем: На кузбасской трассе сгорел микроавтобус.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово", Надежда Градинар.
Очевидцы поделились в социальных сетях фотоснимками и видео с места происшествия. На кадрах, сделанных автомобилистами, видно, что микроавтобус находится на обочине. Он горит открытым пламенем, причем огонь полностью. Охватил кабину и часть салона. Неподалеку от микроавтобуса находятся люди.
Горит открытым пламенем. Фото: vk.com, "Регион 42"
- Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 11:33. К моменту прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем, - рассказали подробности пожара в пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара обгорел моторный отсек и частично – салон автомобиля.
В 11:49 пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших при инциденте нет. Пожар же мог начаться из-за неисправности оборудования автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU