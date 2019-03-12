Сергей Цивилев похвалил выпечку в прокопьевской школе

СЕГОДНЯ 11:34 2019-03-12T11:34:01+03:00

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Глава Кемеровской области Сергей Цивилев проводит рабочий день в Прокопьевске. Здесь он уже успел побывать в школе №68. Губернатор обратил внимание на полиэтилен, которым утепляют окна спортзала и похвалил вкусные булочки с повидлом в школьной столовой.

О том, как проходит рабочий день в Прокопьевске, Сергей Цивилев рассказал в социальных сетях. По его словам, школа, в которой он побывал, была выбрана случайным образом. Губернатор обратил внимание на то, что все дети ходят в школьной форме и отметил, что это – красиво.

Как Сергей Цивилев обещал ранее, он заглянул в школьную столовую, чтобы убедиться, что питание организовано на достойном уровне. Губернатор и главы южных территорий взяли по порции риса с мясом, булочку с повидлом и чай.

- Такие булочки еще поискать нужно, - похвалил искусство школьных поваров Цивилев. - В этой школе один такой набор обошелся нам в 60 рублей — очень демократично.

Отметил глава региона и то, что спортивная площадка возле школы была обновлена летом, а вот спортзал оставляет желать лучшего: большие окна учителя вынуждены утеплять на зиму полиэтиленом. Цивилев пообещал помочь летом установить современные стеклопакеты.

- Спортивный инвентарь тоже устарел, такую проблему встречаю в школах Кузбасса регулярно, - написал на своей странице Сергей Цивилев. Вернемся с поездки, сядем за разработку областной программы по оснащению всех наших школ новым спортинвентарем!

ИСТОЧНИК KP.RU