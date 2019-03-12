2019-03-12T11:52:27+03:00
Происшествия

Троих доставили в больницу: Подробности инцидента в кемеровском техникуме

Перцовый баллончик распылил 18-летний студент
Екатерина БОРМОТОВА
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Троих человек доставили в больницу после инцидента с перцовым баллончиком в кемеровском техникумеТроих человек доставили в больницу после инцидента с перцовым баллончиком в кемеровском техникуме
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В полиции рассказали подробности инцидента, который произошел днем 12 марта в Кемеровском горнотехническом техникуме. Личность распылившего перцовый баллончик студента установили.

Около 12.30 в полицию поступил сигнал о том, что неизвестный распылил газовый баллончик в стенах техникума. На место выехали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. В результате в больницу доставили троих пострадавших, сейчас их жизни ничего не угрожает.

- Полицейские установили, что баллончик распылил 18-летний учащийся организации в результате бытового конфликта с одногруппниками. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Ранее подробности произошедшего конфликта «Комсомольской правде» рассказала одна из студенток техникума.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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