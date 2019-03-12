Троих доставили в больницу: Подробности инцидента в кемеровском техникуме
В полиции рассказали подробности инцидента, который произошел днем 12 марта в Кемеровском горнотехническом техникуме. Личность распылившего перцовый баллончик студента установили.
Около 12.30 в полицию поступил сигнал о том, что неизвестный распылил газовый баллончик в стенах техникума. На место выехали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. В результате в больницу доставили троих пострадавших, сейчас их жизни ничего не угрожает.
- Полицейские установили, что баллончик распылил 18-летний учащийся организации в результате бытового конфликта с одногруппниками. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Ранее подробности произошедшего конфликта «Комсомольской правде» рассказала одна из студенток техникума.
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- Мальчик опоздал в техникум, а у нас за опоздания отбирают пропуск и заставляют отрабатывать их. Дежурные выполняли свои обязанности, а мальчику это не понравилось, вот он и брызнул перцовым баллончиком в девочку и в мальчика, то есть в дежурных, - рассказала студентка Кемеровского горнотехнического техникума Ксения Сухотина. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU