СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-12T13:51:44+03:00

И снег, и ветер: Погода в Кузбассе на 13 марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на среду

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Март показывает свой непостоянный весенний характер: по ночам холодно, днем тепло. А обычный мягкий снежок перемежается с мокрым снегом. Такой будет погода в Кузбассе в среду, 13 марта.

Ночь будет относительно теплой: ожидается, что столбики термометров будут держаться в пределах отметок -1…-6 градусов. В Кемерове температура воздуха не опустится ниже -3 градусов, но кое-где будет значительно холоднее: до -15. Местами по области пройдет снег.

Днем снежно будет в основном на севере области. Ожидается переменная облачность, небольшой мокрый снег, изморозь, дымка и гололедица. Воздух прогреется до +2…+7 градусов. В Кемерове ожидается до пяти градусов тепла, при этом вероятность осадков очень мала. А вот на юге области местами уличные термометры покажут до +13 градусов.

В течение всего дня ожидается юго-западный ветер, скорость при порывах которого будет достигать 13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU