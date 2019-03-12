И снег, и ветер: Погода в Кузбассе на 13 марта
Март показывает свой непостоянный весенний характер: по ночам холодно, днем тепло. А обычный мягкий снежок перемежается с мокрым снегом. Такой будет погода в Кузбассе в среду, 13 марта.
Ночь будет относительно теплой: ожидается, что столбики термометров будут держаться в пределах отметок -1…-6 градусов. В Кемерове температура воздуха не опустится ниже -3 градусов, но кое-где будет значительно холоднее: до -15. Местами по области пройдет снег.
Днем снежно будет в основном на севере области. Ожидается переменная облачность, небольшой мокрый снег, изморозь, дымка и гололедица. Воздух прогреется до +2…+7 градусов. В Кемерове ожидается до пяти градусов тепла, при этом вероятность осадков очень мала. А вот на юге области местами уличные термометры покажут до +13 градусов.
В течение всего дня ожидается юго-западный ветер, скорость при порывах которого будет достигать 13 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU
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