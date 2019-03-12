2019-03-12T13:51:44+03:00
Общество

И снег, и ветер: Погода в Кузбассе на 13 марта

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на среду
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
И снег, и ветер: Погода в Кузбассе на 13 марта.И снег, и ветер: Погода в Кузбассе на 13 марта.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Март показывает свой непостоянный весенний характер: по ночам холодно, днем тепло. А обычный мягкий снежок перемежается с мокрым снегом. Такой будет погода в Кузбассе в среду, 13 марта.

Ночь будет относительно теплой: ожидается, что столбики термометров будут держаться в пределах отметок -1…-6 градусов. В Кемерове температура воздуха не опустится ниже -3 градусов, но кое-где будет значительно холоднее: до -15. Местами по области пройдет снег.

Днем снежно будет в основном на севере области. Ожидается переменная облачность, небольшой мокрый снег, изморозь, дымка и гололедица. Воздух прогреется до +2…+7 градусов. В Кемерове ожидается до пяти градусов тепла, при этом вероятность осадков очень мала. А вот на юге области местами уличные термометры покажут до +13 градусов.

В течение всего дня ожидается юго-западный ветер, скорость при порывах которого будет достигать 13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Цивилев призвал кузбассовцев сообщать о нарушениях перевозки угля
Троих доставили в больницу: Подробности инцидента в кемеровском техникуме
Сергей Цивилев похвалил выпечку в прокопьевской школе
Охваченный огнем: На кузбасской трассе сгорел микроавтобус
В Кемерове эвакуировали горнотехнический техникум
Кузбасское предприятие временно закрыли из-за черного снега
Оправдывал террористов: За материалы в соцсетях кузбассовец попал в тюрьму
В кузбасской школе из-за нарушений закрыли пищеблок
Крупный пожар произошел в кузбасском поселке минувшей ночью
Россельхозбанк вручил фермеру премию за экспорт солений в Австралию
Четверых кемеровчан доставили в больницу после ДТП на Красноармейской
Банк УРАЛСИБ по итогам 2018 года вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования