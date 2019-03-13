Кузбассовец предложил инспектору 1000 рублей и попал под суд

СЕГОДНЯ 03:57 2019-03-13T03:57:41+03:00

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В Осинниках местный житель нарушил правила дорожного движения и был остановлен инспектором ГИБДД. Чтобы избежать административного наказания, мужчина предложил сотруднику взятку, но последний отказался.

По версии следствия, 61-летний горожанин ночью нарушил ПДД, проехав на красный свет. Его остановили сотрудники ГИБДД и пояснили суть нарушения. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, нарушитель предложил инспектору взятку – тысячу рублей. Он положил купюру на подлокотник служебного автомобиля. Инспектор сообщил о данном факте в следственные органы.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за покушение на мелкое взяточничество. Свою вину обвиняемый признал. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU