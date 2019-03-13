2019-03-13T05:30:32+03:00
Происшествия

Душил и угрожал убийством: в Кузбассе отчим заплатил 20 тысяч за нападение на 11-летнего мальчика

Инцидент произошел летом прошлого года
Екатерина БОРМОТОВА
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Мужчине назначили 120 часов обязательных работМужчине назначили 120 часов обязательных работ
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В Мариинске местный житель угрожал своему пасынку убийством. За угрозы с него взыскали 20 тысяч рублей компенсации.

Инцидент произошел в июле прошлого года. Около 23.00 между мужчиной и его 11-летним пасынком произошел конфликт. Отчим схватил ребенка за шею и стал душить, угрожая убийством. Мать мальчика вызвала полицию. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за угрозу убийством. Суд признал его виновным и назначил 120 часов обязательных работ, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Также с мужчины взыскано 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда ребенку, которого сильно напугали действия отчима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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