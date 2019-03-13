В Кемерове ищут 27-летнего мужчину в черном
Максим Чемякин пропал 27 февраля
Местонахождение кемеровчанина неизвестно уже две недели Фото: "Лиза Алерт Кузбасс"
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В Кемерове ищут 27-летнего мужчину, который пропал две недели назад. Максим Чемякин ушел из дома 27 февраля и не вернулся.
О поисках сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс». Уточняется, что мужчина 27 февраля ушел из дома в Кемерове в неизвестном направлении – о его местонахождении с тех пор ничего неизвестно.
Приметы: рост 178 сантиметров, среднее телосложение, короткие волосы темно-русого цвета, глаза серые. Был одет в черную куртку с капюшоном, черные штаны, черные драповые ботинки и черную вязаную шапку. Особые приметы: носит очки.
ИСТОЧНИК KP.RU