2019-03-13T07:06:45+03:00
Общество

Илья Середюк проверил готовность кемеровчан к паводку

В городе состоялся смотр сил и средств, которые используются во время паводка
Екатерина РОМАНОВА
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Илья Середюк проверил готовность кемеровчан к паводку. Фото: пресс-служба администрации Кемерова.Илья Середюк проверил готовность кемеровчан к паводку. Фото: пресс-служба администрации Кемерова.
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Глава Кемерова Илья Середюк принял участие в смотре сил и средств, которые применяются во время паводка. Смотр техники показал, что оперативные службы города готовы к весеннему половодью.

В Кемерове 155 домов, которые попадают в зону возможного подтопления. В этих домах проживают 463 человека – все они в случае необходимости будут доставлены в эвакуационные пункты. Таких пунктов в Кемерове 11, также имеется два места для эвакуации домашнего скота.

Илья Середюк проверил готовность техники к предстоящему весеннему половодью. На смотр на площадку Службы спасения прибыли подвижной пункт управления, аварийно-спасательный автомобиль, машина для перевозки водолазного снаряжения, звуковещательная станция, катер «Томь», мотолодки, водолазное оборудование, световые башни и тепловые пушки, палатки, насосы, мотопомпы. Вся техника исправна и готова в любой момент приступить к работе.

К слову, сейчас толщина льда на Томи составляет 65 сантиметров. За уровнем воды в малых реках наблюдают по десяти мерным линейкам, а для контроля уровней Томи и Большой Камышной используются комплексы видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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