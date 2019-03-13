2019-03-13T07:37:03+03:00
Происшествия

Рыбаки нашли в кузбасской реке тело голого преступника-обманщика

Мужчина погиб от рук своего знакомого
Екатерина РОМАНОВА
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Рыбаки нашли в кузбасской реке тело голого преступника-обманщика.Рыбаки нашли в кузбасской реке тело голого преступника-обманщика.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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28-летний новокузнечанин решил проучить своего квартиранта. За то, что тот обманывал знакомых, он избил гостя. А когда понял, что перестарался, сбросил голое тело мужчины в реку.

К одному из новокузнечан попросился немного пожить знакомый: он находился в федеральном розыске за кражи в Новосибирске. Вскоре постоялец принялся занимать деньги у знакомых: он всем говорил, будто на самом деле богат, но вот именно сейчас испытывает финансовые затруднения. Когда 28-летнему хозяину квартиры надоело вранье, он решил проучить квартиранта. Сначала он избил мужчину, а потом вместе со знакомым повез его в Киселевск: лгун когда-то жил там, и в городе осталось немало также обманутых людей. Новокузнечанин сначала хотел, чтобы кто-то из потерпевших захочет разобраться с лгуном.

В пути мужчины остановились на берегу реки, и хозяин квартиры принялся снова бить квартиранта, потом связал его руки и стал окунать голову в воду. В какой-то момент мужчина перестал подавать признаки жизни. Испугавшись того, что сделал, новокузнечанин снял одежду с трупа, сжег ее, а тело бросил в воду. На следующий день тело нашли рыбаки.

- Благодаря слаженной и кропотливой работе следователей и сотрудников полиции спустя некоторое время удалось установить связи потерпевшего, а также с кем он общался накануне смерти, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - После чего удалось выйти на подозреваемого. Он свою причастность к преступлению не отрицал, в ходе предварительного следствия вину признал полностью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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