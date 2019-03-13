2019-03-13T08:09:10+03:00
Происшествия

В Шерегеше случился страшный пожар

ЧП произошло утром 13 марта
Екатерина РОМАНОВА
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В Шерегеше случился страшный пожар. Фото: Telegram.В Шерегеше случился страшный пожар. Фото: Telegram.
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В Шерегеше в среду, 13 марта, случился пожар. Как оказалось, горел гараж одного из кузбасских предприятий.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области, горело строение гаражного типа. По тревожному сигналу на тушение пожара прибыли три подразделение.

- Пожар произошел в отдельно стоящем здании гаражного типа. По предварительным данным, на момент пожара оно было пустым, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. – Угрозы перехода огня на соседние строения нет.

Справиться с огнем пожарным удалось к 10:23. По предварительным данным, пострадавших при чрезвычайном происшествии нет. В настоящее время специалисты уточняют площадь пожара, а также причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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