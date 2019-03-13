В Кузбассе мужчина жестоко расправился с матерью

СЕГОДНЯ 08:30 2019-03-13T08:30:55+03:00

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В Новокузнецке местный 27-летний житель убил мать, нанеся ей множественные ножевые ранения. Свой поступок мужчина объяснить не смог.

Как установило следствие, 56 летняя женщина пришла навестить своего сына и принесла ему продукты. В какой-то момент мужчина стал вести себя агрессивно и бить мать. Женщина испугалась и попыталась убежать из квартиры, однако сын догнал ее и нанес множество ножевых ранений. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. После совершения преступления мужчина принял душ, сменил одежду и сам пошел в отдел полиции рассказать о совершенном им убийстве.

- Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила в квартире тело женщины, после чего подозреваемый был задержан. Необходимо отметить, что ранее он наблюдался в наркологическом диспансере в связи с употреблением им наркотиков, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области. - Пояснить следователю, из-за чего он расправился с матерью, мужчина не смог. Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Против мужчины возбуждено уголовное дело за убийство и назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU