2019-03-13T09:19:24+03:00
Общество

13 марта кузбасские девятиклассники сдают итоговое собеседование по русскому языку

В нем принимают участие около 1000 ребят
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове прошла пресс-конференция на тему "Кампания ЕГЭ 2019"В Кемерове прошла пресс-конференция на тему "Кампания ЕГЭ 2019"Фото: Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемеровской области 13 марта проходит итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников. В нем принимают участие 993 школьника.

Итоговое собеседование – новая процедура для этого учебного года и является допуском девятиклассников до выпускных экзаменов. В среду, 13 марта, итоговое собеседование проходит в 314 школах регионе. Его сдают 997 выпускников – из них 653 человека не прошли итоговое собеседование в первый раз и 340 отсутствовали на нем по уважительной причине.

Процедуру нового контрольного мероприятия объяснила директор областного центра мониторинга качества образования Ольга Шитова.

- Собеседование состоит из двух частей: выпускнику предлагается текст, он его выразительно читает, после чего беседует с учителем о прочитанном. Еще предлагаются темы для беседы. Сегодня в 08.00 с федерального уровня мы получили темы заданий, до 09.00 разослали во все образовательные организации, которые участвуют. Было предложено два варианта. Первый текст о книгоиздателе Иване Сытине. Темы для беседы: «Бокс», «Зимние каникулы» и «Заимствованные слова в речи: плюсы и минусы». Второй вариант: текст об известном актере и театральном режиссере Станиславском и темы для беседы: «Домашние питомцы», «Любимая песня» и «Стоит ли бояться одиночества», - рассказала Шитова.

Собеседница отметила, что эта процедура проходит в достаточно комфортной обстановке. В первый раз собеседование успешно сдали больше 27 тысяч выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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