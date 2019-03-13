2019-03-13T09:58:09+03:00
Общество

Таможня не дала добро: Из-за неоплаченных сборов кемеровчанин лишился BMW

30-летний мужчина лишился автомобиля и выплатил штраф
Екатерина РОМАНОВА
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Таможня не дала добро: Из-за неоплаченных сборов кемеровчанин лишился BMW. Фото: архив КП.Таможня не дала добро: Из-за неоплаченных сборов кемеровчанин лишился BMW. Фото: архив КП.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Штраф размеров в 1,5 тысячи рублей и автомобиль BMW – такой оказалась цена беспечности одного из жителей Кузбасса. Мужчина ввез в Россию на один год автомобиль, а потом просто оставил его в стране, не уплатив необходимых таможенных платежей – на сумму более миллиона рублей, кстати.

В 2017 году 30-летниц мужчина ввез из Литвы автомобиль BMW. Предполагалось, что автомобиль будет находиться в личном пользовании, а спустя год он должен быть либо вывезен из страны, либо пройти иные таможенные процедуры. Однако, как позже рассказал владелец авто, машина сломалась, долго простояла на ремонте, и вывезти его просто не получилось. Мужчина пустил все на самотек и не стал обращаться с этой проблемой в таможню. В конце концов, сумма неуплаченных таможенных платежей составила более одного миллиона рублей.

- В результате мужчине за совершенное правонарушение назначили административный штраф в размере 1,5 тысячи рублей, а автомобиль был конфискован и передан в собственность государства,- сообщает пресс-служба Кемеровской таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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