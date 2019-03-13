Сергей Цивилев спустился в забой кузбасской шахты, где погиб горняк

СЕГОДНЯ 10:56 2019-03-13T11:52:19+03:00

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После трагедии, случившейся накануне на шахте «Карагайлинская», Сергей Цивилев вместе с директором предприятия и представителем Ростехнадзора спустился в забой и осмотрел место завала.

«Причины обрушения сейчас выясняют специалисты. Когда они дадут заключение, примем все меры, чтобы трагедия не повторилась ни на одном предприятии Кузбасса», - отметил Сергей Цивилев на своей странице в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/696846" frameborder="0"></iframe> Сергей Цивилев спустился в забой, где погиб горняк..Видео: пресс-служба АКО.Екатерина РОМАНОВА

Семье погибшего накануне на шахте «Карагайлинская» горняка будет оказана вся необходимая помощь: от психологической до материальной. Как сообщил глава Кемеровской области Сергей Цивилев, предприятие, на котором работал шахтер, берет на себя организацию и проведение похорон, и все расходы, связанные с поминальными событиями. Сумма выплаты по коллективному договору и страховке должна быть не меньше трех миллионов рублей. Кроме того, вся необходимая помощь по восстановлению здоровья будет оказана семье и родителям шахтера.

Сергей Цивилев пообещал помочь с дальнейшей учебой и трудоустройством сына погибшего, а если это необходимо – то и его вдовы.

– Я дал распоряжение выплатить из областного бюджета по 100 тысяч рублей каждому члену семьи. Дополнительно – из бюджетов двух муниципалитетов (Киселевска и Прокопьевска) по 50 тысяч рублей.

Напомним, обрушение породы на шахте произошло вечером 12 марта. В этот момент в штреке находились семь человек. Один из них оказался под завалами. Горноспасатели провели реанимационные мероприятия 39-летнему мужчине, однако спасти его не удалось. По факту обрушения прокуратура Кемеровской области начала проверку. Следственные органы СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту гибели человека.

ИСТОЧНИК KP.RU