Кемеровчанин нарушил правила и сбил на переходе ребенка

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-13T11:54:44+03:00

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10-летний кемеровчанин на пешеходном переходе дождался разрешающего сигнала и стал переходить дорогу. А вот автолюбитель проигнорировал светофор и сбил ребенка

На проспекте Шахтеров, на одном из пешеходных переходов, случилось дорожно-транспортное происшествие. 10-летний мальчик возвращался из школы домой. Он переходил дорогу так, как того требуют правила дорожного движения. Но в это же время по проезжей части двигался автомобиль Datsun. Его водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил ребенка. Мальчика с ушибами доставили в областную детскую клиническую больницу. А вот автолюбителю теперь грозит наказание.

– В отношении водителей за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика предусмотрен административный штраф в размере одной тысячи рублей, а в случае повторного совершения данного нарушения - штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, – прокомментировал заместитель начальника ОГИБДД города Кемерово Алексей Зайцев.

ИСТОЧНИК KP.RU