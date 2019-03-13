Драка водителя маршрутки и пешехода в Кемерове попала на видео

СЕГОДНЯ 11:38 2019-03-13T12:09:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове, на перекрестке улицы Кирова и проспекта Советского, подрались водитель маршрутного такси и пешеход. В обстоятельствах конфликта разбираются полицейские.

Прохожие сняли на видео конфликт, который произошел между тремя мужчинами 12 марта. На кадрах видно, что стоящий перед маршрутным такси № 33 мужчина толкает другого мужчину и между ними завязывается потасовка. После они успокаиваются, но в этот момент выходит водитель маршрутки и начинает избивать зачинщика конфликта. Он наносит мужчине удары сначала кулаками, а потом и ногами. Драку останавливает случайный прохожий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/696855" frameborder="0"></iframe> Водитель маршрутки избил пешехода в Кемерове.Автор: #мэруназаметку_кемерово / Facebook

Как отметили комментаторы видео в социальных сетях, поводом для конфликта могло стать то, что водитель маршрутки остановился на пешеходном переходе, видимо, позабыв о правилах дорожного движения.

В обстоятельствах произошедшего конфликта в настоящее время разбираются полицейские.

– Полицейские изучают видеозапись инцидента, устанавливают личности его участников и возможных свидетелей. По результатам проведенной проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, – сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дорожные войны: водитель маршрутки избил пешехода

Мужчины сначала просто перебрасываются словами, потом водитель садится в кабину, а пешеход бьет кулаком по стеклу. Водитель вновь выходит из автобуса, и догнав оппонента, прижимает его к стене остановочного павильона и наносит несколько ударов. (подробности)

Кровавая драка: кемеровчане выясняли отношения кулаками в автобусе

Один из пассажиров автобуса, следующего по маршруту № 27, снял на видео часть драки, которая завязалась между мужчинами. Конфликт случился из-за того, что один из мужчин обидел пассажира. Друг обиженного пассажира решил вмешаться в конфликт, и после недолгой словесной перепалки в ход пошли кулаки. Как отмечают очевидцы, салон автобуса после потасовки был в крови. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU