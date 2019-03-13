Селянка незаконно рубила ели в Кузбассе

СЕГОДНЯ 12:08 2019-03-13T12:45:26+03:00

За это суд назначил ей штраф и обязательные работы

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В селе Красный Яр Ижморского района местная жительница незаконно срубила ели, стоящие в центре территории. За это она попала под суд.

Как рассказали в прокуратуре Кемеровской области, в декабре 2018 года 54-летняя местная жительница срубила три небольшие ели, принадлежащие администрации Красноярского сельского поселения, общим объемом 0,261 кубометра. Сумму ущерба оценили в 6285 рублей.

– Суд признал женщину виновной в незаконной рубке не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, совершенной в значительном размере. Ей назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 90 часов, – поделились подробностями в ведомстве.

Также с женщины взыскано 6285 рублей в пользу администрации Красноярского сельского поселения в счет возмещения ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU