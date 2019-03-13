Фестиваль «Крымская весна» пройдет на бульваре Строителей в Кемерове

СЕГОДНЯ 12:30 2019-03-13T12:52:49+03:00

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В Кемерове, на бульваре Строителей, 16 марта, в 14.00, пройдет фестиваль «Крымская весна». В связи с его проведением будет временно ограничена стоянка автотранспорта, сообщают в администрации города.

Схема ограничения движения. Фото: пресс-служба администрации города Кемерово.

Праздник откроет шествие представителей национальных культур, а во время фестиваля будут работать три сценические площадки. Кемеровчане и гости города смогут посмотреть театрализованную программу творческих коллективов города, концерт народных коллективов художественной самодеятельности, а также принять участие в спортивно-развлекательной программе.

В этот день вдоль линейного парка будут действовать интерактивные, выставочные и спортивные площадки, тематические фотозоны, площадка для сдачи нормативов ГТО, выставка областного музея спорта. Также будет работать выставка «Костюмы народов Крыма» и книжный развал «Крымские истории», фестиваль крымской кухни и др. Полезным будет для кемеровчан общение с волонтерами, которые расскажут о нюансах перехода на цифровое телевещание. Здесь же будут работать тематические площадки по обучению подключению ТВ-приставки (DVB-T2).

ИСТОЧНИК KP.RU