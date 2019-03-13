Стали известны подробности крупного пожара в Шерегеше

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-13T13:15:50+03:00

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В МЧС рассказали подробности крупного пожара, который произошел утром 13 марта в Шерегеше. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

– На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горела надстройка на всей площади, это был гаражный бокс. В результате полностью сгорела надстройка, сгорели ворота гаража. Общая площадь пожара – 500 квадратов. Предварительная причина – нарушение правил монтажа электрооборудования, – отметили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU