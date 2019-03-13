Стали известны подробности крупного пожара в Шерегеше
Площадь пожара составила 500 квадратов
Пожар случился из-за нарушения правил монтажа электрооборудования
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В МЧС рассказали подробности крупного пожара, который произошел утром 13 марта в Шерегеше. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
– На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горела надстройка на всей площади, это был гаражный бокс. В результате полностью сгорела надстройка, сгорели ворота гаража. Общая площадь пожара – 500 квадратов. Предварительная причина – нарушение правил монтажа электрооборудования, – отметили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU