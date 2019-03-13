Легковушка влетела в столб в Новокузнецке: трое пострадали
В Новокузнецке легковушка влетела в столб уличного освещения. В результате пострадал водитель и двое его пассажиров.
ДТП произошло утром 12 марта на улице Транспортной, 93/1.
– Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, двигался со стороны улицы Тольятти в направлении улицы Запорожской. Мужчина не учел дорожные и метеоусловия, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – опору уличного освещения, – отметили в ГИБДД по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что в результате аварии пострадали трое мужчин: 38-летний водитель и его 55-летний пассажир, который сидел сзади, находятся на стационаре. Еще один пассажир – 23-летний парень – на амбулаторном лечении.
В момент аварии был снегопад, пасмурно и заснеженное дорожное покрытие.
ИСТОЧНИК KP.RU