Легковушка влетела в столб в Новокузнецке: трое пострадали

СЕГОДНЯ 13:00 2019-03-13T13:00:21+03:00

После ДТП двух человек госпитализировали, один находится на амбулаторном лечении Фото: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"

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В Новокузнецке легковушка влетела в столб уличного освещения. В результате пострадал водитель и двое его пассажиров.

ДТП произошло утром 12 марта на улице Транспортной, 93/1.

– Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, двигался со стороны улицы Тольятти в направлении улицы Запорожской. Мужчина не учел дорожные и метеоусловия, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – опору уличного освещения, – отметили в ГИБДД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии пострадали трое мужчин: 38-летний водитель и его 55-летний пассажир, который сидел сзади, находятся на стационаре. Еще один пассажир – 23-летний парень – на амбулаторном лечении.

В момент аварии был снегопад, пасмурно и заснеженное дорожное покрытие.

ИСТОЧНИК KP.RU