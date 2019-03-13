Кузбассовцы больше не смогут покупать магниты для счетчиков

СЕГОДНЯ 13:09 2019-03-13T13:09:51+03:00

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В Новокузнецке по требованию прокуратуры заблокированы сайты с мошенническими схемами. На них посетителям предлагалось купить магниты для остановки приборов учета коммунальных ресурсов - электроэнергии, тепловой энергии, природного газа, воды.

Как рассказали в прокуратуре Кемеровской области, в ходе проверки исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере было выявлено шесть мошеннических сайтов. Помимо предложений о продаже приборов с пультом дистанционного управления с функцией остановки либо корректировки показаний там было опубликована и инструкция о принципах их работы. На момент проверки посещение интернет-сайтов являлось свободным.

Согласно федеральному законодательству, за подобную информацию предусмотрена уголовная и административная ответственность. А согласно Жилищному кодексу, граждане обязаны вовремя оплачивать жилье и коммунальные ресурсы. Потребители не вправе самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах подключения и несанкционированно вмешиваться в их работу.

После проверки прокурор направил в суд иск о признании информации с интернет-сайтов запрещенной и внесении их в реестр запрещенных адресов. 11 марта суд удовлетворил эти требования.

ИСТОЧНИК KP.RU