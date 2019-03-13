Появилось видео крупного пожара в Шерегеше
В Сети появилось видео утреннего пожара в гаражном боксе в Шерегеше. Строение было объято пламенем на площади 500 квадратных метров.
Пожар в Шерегеше..Видео: vk.com, "Регион 42"
Очевидцы опубликовали видео момента пожара в социальных сетях. На кадрах видно, что строение объято пламенем, которое поднималось вверх на несколько метров. На месте работали 16 сотрудников МЧС.
Напомним, сообщение о пожаре на территории одного из крупных предприятий в Шерегеше поступило в оперативные службы в 8.52. Как позже стало известно, горел гаражный бокс. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
В результате ЧП никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU