2019-03-13T14:16:19+03:00
Происшествия

Появилось видео крупного пожара в Шерегеше

Пламенем было объято строение на площади 500 квадратных метров
Екатерина БОРМОТОВА
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Горел гаражный бокс Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"Горел гаражный бокс Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Сети появилось видео утреннего пожара в гаражном боксе в Шерегеше. Строение было объято пламенем на площади 500 квадратных метров.

Пожар в Шерегеше..Видео: vk.com, "Регион 42"

Очевидцы опубликовали видео момента пожара в социальных сетях. На кадрах видно, что строение объято пламенем, которое поднималось вверх на несколько метров. На месте работали 16 сотрудников МЧС.

Напомним, сообщение о пожаре на территории одного из крупных предприятий в Шерегеше поступило в оперативные службы в 8.52. Как позже стало известно, горел гаражный бокс. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

В результате ЧП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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