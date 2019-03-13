Появилось видео крупного пожара в Шерегеше

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-13T14:16:19+03:00

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В Сети появилось видео утреннего пожара в гаражном боксе в Шерегеше. Строение было объято пламенем на площади 500 квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/696902" frameborder="0"></iframe> Пожар в Шерегеше..Видео: vk.com, "Регион 42"

Очевидцы опубликовали видео момента пожара в социальных сетях. На кадрах видно, что строение объято пламенем, которое поднималось вверх на несколько метров. На месте работали 16 сотрудников МЧС.

Напомним, сообщение о пожаре на территории одного из крупных предприятий в Шерегеше поступило в оперативные службы в 8.52. Как позже стало известно, горел гаражный бокс. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

В результате ЧП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU