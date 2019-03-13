2019-03-13T14:28:10+03:00
Общество

Черных лесорубов задержали в Гурьевском районе

Нелегальная промысловая бригада успела заготовить восемь кубометров сосны и лиственницы
Екатерина РОМАНОВА
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Черных лесорубов задержали в Гурьевском районе. Фото: АКО.Черных лесорубов задержали в Гурьевском районе. Фото: АКО.
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Лесничие и сотрудники органов правопорядка задержали бригаду лесорубов, которые занимались нелегальной заготовкой леса. Они успели заготовить восемь кубометров сосны и лиственницы.

Бригада лесорубов занималась заготовкой сосны и лиственницы, когда их обнаружили лесничие и специалисты органов правопорядка. К тому времени лесорубы уже успели нанести ущерб на 75,9 тысячи рублей, а объем срубленных деревьев составлял порядка восьми кубометров. Примечательно, что работали лесорубы на арендованной территории, не имея на это разрешительных документов. Теперь по факту незаконной рубки леса возбуждено уголовное дело.

– Использование леса без разрешительных документов – проекта освоения лесов и лесной декларации – является незаконным и влечет за собой уголовную ответственность, – отметил заместитель губернатора по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов.

Черным лесорубам грозит штраф в размере до 1,5 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до 300 тысяч рублей.

К слову, только в 2019 году выявлено 19 случаев незаконной заготовки древесины в объеме 707 кубометров. Ущерб составил 25,698 миллиона рублей. Материалы по всем фактам незаконной рубки переданы в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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