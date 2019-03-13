В Кемерове открыли новый центр ЭКО

СЕГОДНЯ 13:54 2019-03-13T14:33:39+03:00

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В Кемерове открыли отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Новый центр ЭКО будет действовать на базе Кемеровской областной больницы имени Беляева.

Как отметила заместитель губернатора Елена Малышева, ранее в Кемеровской области действовал только один государственный центр ЭКО – в Новокузнецком перинатальном центре.

– В сентябре прошлого года губернатор принял решение об открытии государственного центра ЭКО на базе Кемеровской областной больницы и об увеличении количества квот на данную процедуру. Думаю, вместе с этим центром открывается новый этап в жизни всей Кемеровской области, в особенности – в жизни женщин, которые мечтают иметь детей, – сказала Елена Малышева.

Новое отделение рассчитано на три палаты. За счет областного бюджета сюда было приобретено специальное лабораторное оборудование на сумму 25 миллионов рублей. Свои средства вложила и областная больница – на них был выполнен ремонт помещений и приобретена мебель.

На сегодняшний день 764 кузбасские женщины ожидают очереди на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения, из них 160 уже получили направления на проведение процедуры по полису ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU