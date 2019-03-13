2019-03-13T15:16:57+03:00
Происшествия

И помог, и ограбил: незнакомец похитил у кемеровчанки более 300 тысяч рублей

Прежде, чем ограбить, мужчина помог женщине открыть дверь квартиры
Екатерина РОМАНОВА
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И помог, и ограбил: Незнакомец открыл чужую дверь и похитил более 300 тысяч рублейИ помог, и ограбил: Незнакомец открыл чужую дверь и похитил более 300 тысяч рублейФото: Екатерина РОМАНОВА
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Жительница областного центра обратилась к незнакомцу с просьбой помочь открыть заклинивший замок. Мужчина, конечно же, помог. А заодно похитил кошелек с деньгами и банковской картой.

Кемеровчанка вставила ключ в замок, но тот никак не хотел поворачиваться. Тогда женщина решила обратиться за помощью – благо во дворе дома она увидела мужчину. Тот согласился помочь, и уже спустя несколько минут ключ вновь поворачивался в замке. Отзывчивый мастер на все руки предложил проверить, работает ли замок со стороны квартиры. Женщина дала ему ключи, а сама осталась ждать в подъезде. Когда выяснилось, что все в порядке, она поблагодарила спасителя, и тот ушел.

Однако вскоре кемеровчанка поняла, что заплатила слишком высокую цену за проверку замка: уходя, мастер прихватил кошелек, в котором находились шесть тысяч рублей и банковская карта с пин-кодом. Рукастого спасителя вскоре задержали – им оказался 30-летний кемеровчанин. Он к тому времени успел снять с карты более 300 тысяч рублей и уехать в Новосибирскую область. Мужчина признал свою вину, но деньги не вернул, так как уже успел все потратить на развлечения.

– В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. – В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы. В качестве меры пресечения фигуранту избрана подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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