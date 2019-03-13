СЕГОДНЯ 16:17 2019-03-13T16:21:35+03:00

По-весеннему тепло: в четверг в Кузбассе ожидается до +12 градусов Фото: Влад КОМЯКОВ

День будет облачным, но с прояснениями

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Ласковое весеннее солнышко будет то прятаться за облака, то вновь пригревать землю своими лучами – таким, облачным, но с прояснениями – будет четверг. А еще местами пройдет снег.

Ночью в Кузбассе ожидается от трех до восьми градусов ниже нуля. Местами будет теплее – до +2, а в предгорьях температура опустится до -10…-15 градусов. В Кемерове ночью температура воздуха будет оставаться в пределах -3…-5 градусов.

День обещает быть теплым. В среднем по области воздух прогреется до +1…+6 градусов. Местами же будет до +12! День будет облачным и с прояснениями, а местами по северу пройдет небольшой снег и мокрый снег.

В Кемерове столбики термометров поднимутся до +3…+5 градусов. Вероятность осадков невелика, а вот на дорогах в Кемерове, впрочем, как и на территории всей области, ожидается гололедица.

Скорость и порывах она может достигать 15 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU