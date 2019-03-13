2019-03-13T16:21:35+03:00
Общество

По-весеннему тепло: в четверг в Кузбассе ожидается до +12 градусов

День будет облачным, но с прояснениями
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
По-весеннему тепло: в четверг в Кузбассе ожидается до +12 градусовПо-весеннему тепло: в четверг в Кузбассе ожидается до +12 градусовФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Ласковое весеннее солнышко будет то прятаться за облака, то вновь пригревать землю своими лучами – таким, облачным, но с прояснениями – будет четверг. А еще местами пройдет снег.

Ночью в Кузбассе ожидается от трех до восьми градусов ниже нуля. Местами будет теплее – до +2, а в предгорьях температура опустится до -10…-15 градусов. В Кемерове ночью температура воздуха будет оставаться в пределах -3…-5 градусов.

День обещает быть теплым. В среднем по области воздух прогреется до +1…+6 градусов. Местами же будет до +12! День будет облачным и с прояснениями, а местами по северу пройдет небольшой снег и мокрый снег.

В Кемерове столбики термометров поднимутся до +3…+5 градусов. Вероятность осадков невелика, а вот на дорогах в Кемерове, впрочем, как и на территории всей области, ожидается гололедица.

Скорость и порывах она может достигать 15 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
И помог, и ограбил: незнакомец похитил у кемеровчанки более 300 тысяч рублей
В Кемерове открыли новый центр ЭКО
Черных лесорубов задержали в Гурьевском районе
Появилось видео крупного пожара в Шерегеше
Кузбассовцы больше не смогут покупать магниты для счетчиков
Легковушка влетела в столб в Новокузнецке: трое пострадали
Стали известны подробности крупного пожара в Шерегеше
Фестиваль «Крымская весна» пройдет на бульваре Строителей в Кемерове
Селянка незаконно рубила ели в Кузбассе
Драка водителя маршрутки и пешехода в Кемерове попала на видео
Кемеровчанин нарушил правила и сбил на переходе ребенка
Сергей Цивилев спустился в забой кузбасской шахты, где погиб горняк
Таможня не дала добро: Из-за неоплаченных сборов кемеровчанин лишился BMW
Еще пять ледовых переправ закрыли в Кузбассе
13 марта кузбасские девятиклассники сдают итоговое собеседование по русскому языку
ВТБ в Кузбассе на треть нарастил свой кредитный портфель
В Кузбассе мужчина жестоко расправился с матерью