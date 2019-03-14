Обязательные работы заставили кузбассовца начать платить алименты детям

СЕГОДНЯ 03:50 2019-03-14T03:52:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Киселевска никак не хотел платить своим детям алименты и накопил долг в 600 тысяч рублей. И лишь наказание в виде 40 часов обязательных работ заставили его пересмотреть свою точку зрения.

В течение нескольких лет житель Киселевска игнорировал необходимость помогать собственным детям и платить им алименты. Долг рос и, в конце концов, достиг 600 тысяч рублей. При этом сам алиментщик нигде не работал, по месту регистрации не проживал. Его объявили в розыск и, в конце концов, нашли. Мужчине назначили наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Лишь после этого мужчина трудоустроился официально в угольную компанию машинистом экскаватора. Об этом он сообщил специалисту отдела Управления федеральной службы судебных приставов России по Кемеровской области. Теперь денежные средства на содержание его детей будут удерживаться из заработной платы, - сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU