2019-03-14T06:19:15+03:00
Общество

В кемеровском детсаду родителей заставляли печь блины

После жалобы родителей в саду побывал начальник областного департамента образования и науки
Екатерина РОМАНОВА
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В кемеровском детсаду родителей заставляли печь блины. Фото: архив КП.В кемеровском детсаду родителей заставляли печь блины. Фото: архив КП.Фото: Константин НАГОВИЦЫН
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В одном из детских садов Кемерова родителям предложили самостоятельно испечь дома блины для празднования Масленицы и принести их в сад. Мама одного из воспитанников была возмущена этим предложением и обратилась с жалобой в департамент образования.

Мама одного из воспитанников посчитала, что испеченные дома блины могут представлять угрозу для здоровья не только ее ребенка, но и других детей: ведь все питание, в том числе и блины для празднования Масленицы, должно соответствовать санитарным правилам и нормам. После этого в сад с проверкой приехал Артур Чепкасов, начальник областного департамента образования и науки. Он побеседовал с воспитательницей, попросившей родителей испечь блины, а заодно проверил состояние всего детского сада. Каких-либо откровенных нарушений чиновник не нашел, зато отметил, что детсад чистый, отвечает всем требованиям. Единственное, что вызвало нарекание, – состояние фасада здания детского сада: он давно нуждается в хорошем ремонте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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