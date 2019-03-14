2019-03-14T06:22:33+03:00
Общество

До черноморских курортов из Кузбасса можно долететь на самолете

Полеты в Сочи и Анапу начнутся в середине июня
Екатерина РОМАНОВА
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До черноморских курортов из Кузбасса можно долететь на самолете. Фото: Юрий Лобачев.До черноморских курортов из Кузбасса можно долететь на самолете. Фото: Юрий Лобачев.
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В июне из Новокузнецка в Анапу и Сочи можно будет долететь на самолете. С середины июня из аэропорта имени Волынова будут выполняться регулярные рейсы.

Дважды в неделю с 12 июня рейс ЯМ-614 будет отправляться в Сочи. Вылет из Новокузнецка по средам в 7.30 и по субботам в 7.45. Прилет в Сочи – в 8.45 и 8.:40 соответственно. Время местное.

А вот в Анапу полеты запланированы с периодичностью раз в неделю. Рейс ЯМ-510 будет вылетать из Новокузнецка с 16 июня по воскресеньям в 7.30, а прилетать в Анапу в 9.30 по местному времени. По субботам рейс ЯМ-509 будет отправляться из Анапы в 21.50, а прилетать в Новокузнецк в 6.25 по местному времени.

Билеты на авиарейсы можно приобрести в авиакассах, а также на сайте АО «Авиакомпания АЛРОСА».

ИСТОЧНИК KP.RU

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