В кузбасском магазине жили мыши и тараканы
В Мысках приостановили деятельность магазина, где нашли множество нарушений санитарных норм. Например, здесь жили мыши и тараканы.
Выездную проверку магазина на улице Кузнецкой, 1 провели специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области. В результате в деятельности индивидуального предпринимателя было выявлено множество нарушений.
В частности, помещения магазина были захламлены, использовалось грязное оборудование, не проводились дезинсекционные и дератизационные мероприятия. Кроме того, здесь были обнаружены мыши и безжизненные особи рыжих тараканов и их личинок.
Устранить нарушения индивидуальный предприниматель должен за 90 суток – именно столько времени по суду магазин будет закрыт.
ИСТОЧНИК KP.RU