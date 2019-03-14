В кузбасском магазине жили мыши и тараканы

СЕГОДНЯ 06:56 2019-03-14T07:39:17+03:00

Из-за мышей магазин в Мысках закрыли на три месяца Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Организацию закрыли на три месяца

Изменить размер текста: A A

В Мысках приостановили деятельность магазина, где нашли множество нарушений санитарных норм. Например, здесь жили мыши и тараканы.

Выездную проверку магазина на улице Кузнецкой, 1 провели специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области. В результате в деятельности индивидуального предпринимателя было выявлено множество нарушений.

В частности, помещения магазина были захламлены, использовалось грязное оборудование, не проводились дезинсекционные и дератизационные мероприятия. Кроме того, здесь были обнаружены мыши и безжизненные особи рыжих тараканов и их личинок.

Устранить нарушения индивидуальный предприниматель должен за 90 суток – именно столько времени по суду магазин будет закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU