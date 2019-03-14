2019-03-14T07:39:17+03:00
Общество

В кузбасском магазине жили мыши и тараканы

Организацию закрыли на три месяца
Екатерина БОРМОТОВА
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Из-за мышей магазин в Мысках закрыли на три месяцаИз-за мышей магазин в Мысках закрыли на три месяцаФото: Алексей ИГНАТОВИЧ
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В Мысках приостановили деятельность магазина, где нашли множество нарушений санитарных норм. Например, здесь жили мыши и тараканы.

Выездную проверку магазина на улице Кузнецкой, 1 провели специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области. В результате в деятельности индивидуального предпринимателя было выявлено множество нарушений.

В частности, помещения магазина были захламлены, использовалось грязное оборудование, не проводились дезинсекционные и дератизационные мероприятия. Кроме того, здесь были обнаружены мыши и безжизненные особи рыжих тараканов и их личинок.

Устранить нарушения индивидуальный предприниматель должен за 90 суток – именно столько времени по суду магазин будет закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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