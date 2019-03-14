Серьезный пожар в пятиэтажке в Прокопьевске попал на видео

СЕГОДНЯ 07:34 2019-03-14T07:55:22+03:00

В результате ЧП никто не пострадал

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В Прокопьевске вечером 13 марта произошел серьезный пожар в пятиэтажном доме. Очевидцы сняли происходящее на видео.

Сигнал о пожаре на улице Институтской поступил в оперативные службы в 18.26. На место выехали четыре единицы техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/697063" frameborder="0"></iframe> Пожар в пятиэтажке в Прокопьевске.Видео: Соцсети

Момент пожара попал на видео. На кадрах видно, как из окон балкона вырываются языки пламени и идет черный густой дым.

– На момент прибытия первого подразделения из окон на пятом этаже шел дым. В результате пожара в комнате 18 квадратных метров оплавился натяжной потолок по всей площади, обгорела мебель на площади 10 квадратных метров. Предварительно, пожар произошел из-за прочих причин, связанных с эксплуатацией электрооборудования, – пояснили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Пожар был ликвидирован в 18.55 силами девяти сотрудников МЧС. Эвакуация жильцов дома не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU