2019-03-14T07:55:22+03:00
Происшествия

Серьезный пожар в пятиэтажке в Прокопьевске попал на видео

В результате ЧП никто не пострадал
Екатерина БОРМОТОВА
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Пожар тушили девять сотрудников МЧС Кадр: СоцсетиПожар тушили девять сотрудников МЧС Кадр: Соцсети
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В Прокопьевске вечером 13 марта произошел серьезный пожар в пятиэтажном доме. Очевидцы сняли происходящее на видео.

Сигнал о пожаре на улице Институтской поступил в оперативные службы в 18.26. На место выехали четыре единицы техники.

Пожар в пятиэтажке в Прокопьевске.Видео: Соцсети

Момент пожара попал на видео. На кадрах видно, как из окон балкона вырываются языки пламени и идет черный густой дым.

– На момент прибытия первого подразделения из окон на пятом этаже шел дым. В результате пожара в комнате 18 квадратных метров оплавился натяжной потолок по всей площади, обгорела мебель на площади 10 квадратных метров. Предварительно, пожар произошел из-за прочих причин, связанных с эксплуатацией электрооборудования, – пояснили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Пожар был ликвидирован в 18.55 силами девяти сотрудников МЧС. Эвакуация жильцов дома не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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