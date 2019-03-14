Серьезный пожар в пятиэтажке в Прокопьевске попал на видео
В Прокопьевске вечером 13 марта произошел серьезный пожар в пятиэтажном доме. Очевидцы сняли происходящее на видео.
Сигнал о пожаре на улице Институтской поступил в оперативные службы в 18.26. На место выехали четыре единицы техники.
Пожар в пятиэтажке в Прокопьевске.Видео: Соцсети
Момент пожара попал на видео. На кадрах видно, как из окон балкона вырываются языки пламени и идет черный густой дым.
– На момент прибытия первого подразделения из окон на пятом этаже шел дым. В результате пожара в комнате 18 квадратных метров оплавился натяжной потолок по всей площади, обгорела мебель на площади 10 квадратных метров. Предварительно, пожар произошел из-за прочих причин, связанных с эксплуатацией электрооборудования, – пояснили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
Пожар был ликвидирован в 18.55 силами девяти сотрудников МЧС. Эвакуация жильцов дома не понадобилась.
ИСТОЧНИК KP.RU