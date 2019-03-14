Кемеровчанам запретят парковаться на одной из улиц

СЕГОДНЯ 08:36 2019-03-14T09:05:56+03:00

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В Кемерове временно ограничат стоянку автотранспорта на одной из улиц. Это связано с проведением мемориальных мероприятий.

– С 20.00 14 марта до 12.00 15 марта будет ограничена стоянка автотранспорта вдоль аллеи Пионерского бульвара в районе мемориала воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, а также по четной стороне в районе здания № 4а, – сообщили в Центре организации дорожного движения.

Стоянку ограничат с 20.00 14 марта до 12.00 15 марта

Это связано с проведением мемориальных мероприятий Кемеровской областной общественной организацией «Ветераны-пограничники», приуроченных к 50-й годовщине вооруженного конфликта на острове Даманском.

ИСТОЧНИК KP.RU