Кемеровчанам запретят парковаться на одной из улиц
В Кемерове временно ограничат стоянку автотранспорта на одной из улиц. Это связано с проведением мемориальных мероприятий.
– С 20.00 14 марта до 12.00 15 марта будет ограничена стоянка автотранспорта вдоль аллеи Пионерского бульвара в районе мемориала воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, а также по четной стороне в районе здания № 4а, – сообщили в Центре организации дорожного движения.
Стоянку ограничат с 20.00 14 марта до 12.00 15 марта
Это связано с проведением мемориальных мероприятий Кемеровской областной общественной организацией «Ветераны-пограничники», приуроченных к 50-й годовщине вооруженного конфликта на острове Даманском.
ИСТОЧНИК KP.RU