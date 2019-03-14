Два человека едва не погибли из-за курильщика, устроившего пожар в кемеровской многоэтажке

СЕГОДНЯ 08:57 2019-03-14T10:09:26+03:00

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В Кемерове днем 13 марта загорелся многоквартирный дом. Из-за курильщика, который устроил пожар в квартире на восьмом этаже, едва не погибли люди.

Пожар произошел на улице Поповой около 15.00. До приезда пожарных из горящего дома самостоятельно эвакуировались 15 человек. Еще двое могли задохнуться, если бы не звено газодымозащитной службы.

– На момент прибытия первого подразделения из окна восьмого этажа шел густой черный дым. Звеном газодымозащитной службы спасено по лестницам два человека. В результате пожара в комнате сгорели вещи б/у и мебель на площади 12 квадратных метров, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Предварительная причина – неосторожность при курении. На месте ЧП работали 26 сотрудников чрезвычайного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU