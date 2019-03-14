В Кемерове закрыли пожароопасный торговый центр

СЕГОДНЯ 09:13 2019-03-14T10:12:24+03:00

Кроме магазинов, здесь располагаются спортивный зал и детская игровая комната Фото: 2 ГИС

Он располагается на ФПК

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В Кемерове приостановили деятельность пожароопасного торгового центра. Он располагается на ФПК.

Торгово-развлекательный центр «Лен», который принадлежит компании «32 Зернопродукт» временно закрыли. Причина – нарушения противопожарной безопасности.

В суд обратился прокурор Заводского района, который потребовал обязать руководство торгового центра устранить нарушения требований законодательства по пожарной безопасности. Суд счел, что выявленные нарушения могут угрожать жизни и здоровью неопределенных лиц и приостановил эксплуатацию ТРЦ. Запрет на деятельность будет действовать до устранения всех нарушений, отметили в УФССП по Кемеровской области.

Стоит отметить, что, помимо множества магазинов, в торговом центре работал спортивный зал и детская игровая комната.

ИСТОЧНИК KP.RU