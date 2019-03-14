В Кемерове закрыли пожароопасный торговый центр
В Кемерове приостановили деятельность пожароопасного торгового центра. Он располагается на ФПК.
Торгово-развлекательный центр «Лен», который принадлежит компании «32 Зернопродукт» временно закрыли. Причина – нарушения противопожарной безопасности.
В суд обратился прокурор Заводского района, который потребовал обязать руководство торгового центра устранить нарушения требований законодательства по пожарной безопасности. Суд счел, что выявленные нарушения могут угрожать жизни и здоровью неопределенных лиц и приостановил эксплуатацию ТРЦ. Запрет на деятельность будет действовать до устранения всех нарушений, отметили в УФССП по Кемеровской области.
Стоит отметить, что, помимо множества магазинов, в торговом центре работал спортивный зал и детская игровая комната.
ИСТОЧНИК KP.RU