В Шерегеше нашли подпольную мастерскую по изготовлению оружия

СЕГОДНЯ 09:32 2019-03-14T09:32:55+03:00

Сотрудники ведомства изъяли три единицы огнестрельного оружия и две основные части к нему Фото: УФСБ по Кемеровской области

Весь арсенал изъяли и отправили на экспертизу

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Сотрудники УФСБ нашли в Шерегеше подпольную мастерскую по изготовлению оружия кустарным способом. Все оружие изъяли и отправили на экспертизу.

В доме жителя Шерегеша, который стал организатором мастерской, были обнаружены пистолет револьверного типа и два пистолета Макарова, а также два ствола к самодельному оружию и изготовленный в кустарных условиях прибор для бесшумной стрельбы, рассказали в УФСБ по Кемеровской области.

Из незаконного оборота сотрудники ведомства изъяли три единицы огнестрельного оружия и две основные части к нему. Кроме того, у организатора мастерской изъяли инструменты, с помощью которых он изготавливал оружие. Изъятые предметы отправлены на исследование.

Напомним, ранее в Новокузнецке сотрудники УФСБ нашли подпольный склад с оружием. Двое мужчин хранили дома пулеметы и больше тысячи патронов.

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Оперативники произвели обыски в домах двух жителей Новокузнецка. В ходе них был обнаружен целый арсенал незаконного боевого оружия. В частности, горожане незаконно хранили пулемет системы «Максим», винтовку с оптическим прицелом, пистолет-пулемет системы Судаева, порядка 1,5 тысячи патронов различного калибра, а также заготовки для изготовления основных частей оружия. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU