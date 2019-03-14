В Кемерове после модернизации открылась пятая поликлиника

СЕГОДНЯ 10:04 2019-03-14T10:20:01+03:00

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В Кемерове после модернизации открылась городская клиническая поликлиника № 5. Она стала новый моделью медицинской организации за счет внедрения механизмов «бережливого производства».

В поликлинике перестроена работа регистратуры, оснащена входная зона, организовано современное отделение профилактики. Также в медучреждении оборудован интерактивный стенд «Здравографика» с технологиями дополненной реальности. Он представляет собой стенд-инсталляцию, состоящую из большого экрана и сенсорной панели, которая помогает получить пациентам персональные рекомендации по здоровому образу жизни и профилактике заболеваний

– Проект «Здравографика» является частью модернизации медучреждений и помогает повысить уровень знаний населения о здоровом образе жизни и важности регулярной диспансеризации, – комментирует заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам социального развития Елена Малышева.

Интерактивные инсталляции «Здравографики» будут также доступны в поликлиниках Кемеровской области, работающих на принципах «бережливого производства» – это кемеровская детская поликлиника № 1, а также поликлиника № 2 и ГКБ № 29 Новокузнецка.

ИСТОЧНИК KP.RU